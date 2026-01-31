Bulbarelli vice di RaiSport rovina la sorpresa di Mattarella per le Olimpiadi | smentito in diretta da Malagò

Auro Bulbarelli, vice di RaiSport, aveva promesso una “sorpresa clamorosa” di Mattarella alla cerimonia di Milano Cortina 2026, ma poi è stato il presidente del Coni Malagò a smentirlo in diretta. La sorpresa annunciata da Bulbarelli si è sgretolata davanti alle parole di Malagò, che ha chiarito che nessuna novità ufficiale arriverà prima dell’evento. La confusione ha lasciato tutti un po’ spiazzati, e ora si attende di vedere cosa succederà davvero.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.