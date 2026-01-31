Bulbarelli vice di RaiSport rovina la sorpresa di Mattarella per le Olimpiadi | smentito in diretta da Malagò
Auro Bulbarelli, vice di RaiSport, aveva promesso una “sorpresa clamorosa” di Mattarella alla cerimonia di Milano Cortina 2026, ma poi è stato il presidente del Coni Malagò a smentirlo in diretta. La sorpresa annunciata da Bulbarelli si è sgretolata davanti alle parole di Malagò, che ha chiarito che nessuna novità ufficiale arriverà prima dell’evento. La confusione ha lasciato tutti un po’ spiazzati, e ora si attende di vedere cosa succederà davvero.
Auro Bulbarelli anticipa una "sorpresa clamorosa" di Mattarella alla cerimonia di Milano Cortina 2026. Il Quirinale si sarebbe irritato e Malagò lo smentisce: "Dichiarazioni destituite di fondamento".🔗 Leggi su Fanpage.it
Il vicedirettore di RaiSport svela per errore la sorpresa di Mattarella per le Olimpiadi
Auro Bulbarelli, vicedirettore di RaiSport, ha fatto un passo falso e ha svelato per errore una sorpresa di Sergio Mattarella durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.
“Abuso dei talent e mezzi insufficienti per le Olimpiadi”: RaiSport in rivolta a due settimane da Milano-Cortina. M5s: “Folle, il direttore Petrecca si dimetta”
A due settimane dall'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, Raisport esprime preoccupazione per le scelte del direttore Paolo Petrecca, denunciando un uso insufficiente dei talent e mezzi inadeguati.
La gaffe del vice di RaiSport rovina la sorpresa dei GiochiBulbarelli cita Mattarella ed evoca un evento clamoroso per la cerimonia di apertura. Irritazione di Colle e azienda ... repubblica.it
