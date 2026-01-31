Budimir punta ancora alla doppia cifra

Budimir torna in forma e punta ancora a segnare dieci gol in questa stagione. L’attaccante croato ha mostrato di essere in buona condizione e spera di contribuire alla squadra con altri gol. Dopo aver già segnato diverse volte, ora cerca di raggiungere la doppia cifra, un traguardo importante per lui e per l’Osasuna. La squadra conta su di lui per mantenere alta la qualità dell’attacco e cercare di ottenere risultati positivi nelle prossime partite.

2026-01-31 19:51:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Una delle certezze che l'Osasuna ha da diversi anni è che il gol lo mette Budimir. Anche se il protagonista di queste ultime partite è Víctor Muñoz, il "cigno" non delude e, dopo un inizio di campionato in cui gli era più difficile segnare, l'ariete è ora tornato al top della forma. Sono pochi, quasi inesistenti, i detrattori del "Budi" quando la palla non entrava con così regolarità. Forse a causa della cattiva abitudine che ha creato la scorsa stagione segnando 21 gol per l'Osasuna.

