bucce di mandarino come riciclarle tra tisane maschere del viso e profumi per la casa

Le bucce di mandarino non finiscono nella spazzatura. Sono perfette per preparare tisane, maschere per il viso o profumi per la casa. Basta un po’ di fantasia per usare al meglio gli agrumi e ridurre gli sprechi.

Dei mandarini e, in generale, degli agrumi non si butta via nulla, incluse le profumate bucce, ottime per un riciclo intelligente. Se gli spicchi di questi frutti sono un concentrato di vitamina C e antiossidanti, le scorze possono invece trasformarsi in tisane, profumi e beauty set. Ad esempio, lo sapevate che la concentrazione di acido ascorbico nelle bucce di mandarino può favorire la produzione di collagene da parte della pelle? O che messe ad infondere con acqua bollente possono regalarci una bevanda che migliora la digestione? In più, lo zest ha un profilo aromatico ottimo per realizzare acque profumate da vaporizzare nella casa, o oli essenziali. 🔗 Leggi su Dilei.it

Negli ultimi mesi, sui social italiani si sta diffondendo una curiosa tendenza: utilizzare alcol e bucce di mandarino come rimedio naturale per pulire casa e profumare gli ambienti.

Nel 2025, il mercato beauty in Italia ha mostrato una crescita significativa in settori come profumi, maschere viso, make-up e prodotti per la cura del corpo, inclusa la skincare maschile.

