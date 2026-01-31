Brutto infortunio alla testa per Sorloth uscito in barella | in ospedale con una brutta lacerazione

Durante la partita, Sorloth si è fatto male alla testa e è stato portato via in barella. Le sue condizioni sembrano serie, con una brutta lacerazione che ha richiesto immediato ricovero in ospedale. I medici stanno intervenendo, e l’Atletico Madrid aspetta aggiornamenti sul suo stato.

Sorloth è stato trasportato immediatamente in ospedale dopo il colpo alla testa subito durante la partita: apprensione per l'Atletico Madrid che perde il suo attaccante.

