Domenica 1° febbraio alle ore 18:00, al Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli in Via Efeso 2 a Roma, si terrà un incontro collettivo per ricordare Bruno Gagliano, noto in ambiente LGBTQ+ con lo pseudonimo di KastaDiva. L’iniziativa nasce dall’idea della deejay Paola Dee, amica intima di Gagliano, e viene organizzata dal circolo dopo la conclusione della controversia legata al trasporto della salma del defunto da Roma ad Alcamo, sua città d’origine. L’evento non è un funerale, né una cerimonia ufficiale, ma un momento di condivisione aperto, senza spettacoli né formalità, pensato per raccogliere ricordi, emozioni e pensieri in un’atmosfera di libertà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bruno Gagliano: tutti gli eventi a Roma per ricordare KastaDiva

Approfondimenti su KastaDiva

La scomparsa di Bruno Gagliano, noto come KastaDiva, rappresenta una perdita significativa nel panorama culturale romano.

Bruno Gagliano, noto come Kastadiva, storica drag queen romana, è stato trovato senza vita su un balcone della città.

Ultime notizie su KastaDiva

Argomenti discussi: Bruno Gagliano era un artista sul palco e nella vita, il ricordo commosso della drag queen La Diamond; Trovato un cadavere su un balcone a Roma: è quello della drag queen Kastadiva; Roma, è di Bruno Gagliano, in arte KastaDiva nota drag queen del Muccassassina, il corpo ritrovato senza vita su un balcone di Colle Salario; La morte di Bruno Gagliano alias KastaDiva, protagonista delle serate Lgbt a Roma.

