Bruno Gagliano | tutti gli eventi a Roma per ricordare KastaDiva
Domenica 1° febbraio alle 6 di sera, al Circolo Mario Mieli di Roma si terrà un incontro in ricordo di Bruno Gagliano, conosciuto come KastaDiva. L’evento riunirà amici e appassionati per ricordare la figura di Gagliano, che ha lasciato il segno nel mondo LGBTQ+. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che vogliono rendere omaggio a questa personalità.
Domenica 1° febbraio alle ore 18:00, al Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli in Via Efeso 2 a Roma, si terrà un incontro collettivo per ricordare Bruno Gagliano, noto in ambiente LGBTQ+ con lo pseudonimo di KastaDiva. L’iniziativa nasce dall’idea della deejay Paola Dee, amica intima di Gagliano, e viene organizzata dal circolo dopo la conclusione della controversia legata al trasporto della salma del defunto da Roma ad Alcamo, sua città d’origine. L’evento non è un funerale, né una cerimonia ufficiale, ma un momento di condivisione aperto, senza spettacoli né formalità, pensato per raccogliere ricordi, emozioni e pensieri in un’atmosfera di libertà. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su KastaDiva
La morte di Bruno Gagliano alias KastaDiva, protagonista delle serate Lgbt a Roma
La scomparsa di Bruno Gagliano, noto come KastaDiva, rappresenta una perdita significativa nel panorama culturale romano.
Bruno Gagliano trovato morto sul balcone a Roma, ipotesi suicidio per la storica drag queen Kastadiva
Bruno Gagliano, noto come Kastadiva, storica drag queen romana, è stato trovato senza vita su un balcone della città.
Ultime notizie su KastaDiva
Argomenti discussi: Bruno Gagliano era un artista sul palco e nella vita, il ricordo commosso della drag queen La Diamond; Trovato un cadavere su un balcone a Roma: è quello della drag queen Kastadiva; Roma, è di Bruno Gagliano, in arte KastaDiva nota drag queen del Muccassassina, il corpo ritrovato senza vita su un balcone di Colle Salario; La morte di Bruno Gagliano alias KastaDiva, protagonista delle serate Lgbt a Roma.
Addio a KastaDiva, polemiche sulla raccolta fondi per riportare Bruno Gagliano a casaSua sorella ha avviato una raccolta fondi per sostenere le spese necessarie al rientro della salma da Roma ad Alcamo, ma il tetto massimo è salito dai 7000 ai 20.000 euro, con Bruno che aveva spesso l ... gay.it
Trovato un cadavere su un balcone a Roma: è quello della drag queen KastadivaBruno Gagliano è morto dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione a Colle Salario. Aveva 40 anni ... romatoday.it
Prima al Mario Mieli, poi ai Rainbow Awards, in 24 ore la Capitale celebra l'arte di Bruno Gagliano LEGGI https://www.gay.it/roma-omaggia-bruno-gagliano-in-arte-kastadiva - facebook.com facebook
Addio a #Kastadiva: la drag queen Bruno Gagliano è morto suicida. Siciliano d'origine, era arrivato a Roma a 17 anni ed era diventato una star del Muccassassina. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.