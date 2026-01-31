Bruce Springsteen si presenta a Minneapolis per protestare contro l’Ice. Sul palco di un evento di raccolta fondi, il rocker dice senza mezzi termini: “A volte bisogna prenderli a calci nei denti”. La sua presenza al First Avenue, nel cuore della città, ha attirato l’attenzione di fan e media, mentre il musicista manifesta il suo dissenso contro le azioni dell’agenzia.

Bruce Springsteen a Minneapolis per protestare contro le azioni dell’ Ice. Il leggendario musicista è salito sul palco di un evento di raccolta fondi per Renee Good e Alex Pretti nello storico locale First Avenue nel centro città. Le voci su una sua possibile apparizione erano già circolate tra il pubblico, e l’energia in sala è cresciuta già prima del suo arrivo. Springsteen, con le parole Arrest The President sulla chitarra, ha cantato il nuovo brano “ Streets of Minneapolis “. “Questo è per la gente di Minneapolis, del Minnesota e degli Stati Uniti d’America!”, ha detto sul palco. Il concerto era stato organizzato da Tom Morello di Rage Against The Machine e Springsteen ha rubato la scena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bruce Springsteen sul palco dell’evento contro l’Ice a Minneapolis: “A volte bisogna prenderli a calci nei denti”

Bruce Springsteen si scaglia contro l'Ice e il suo

Durante un concerto in New Jersey, Bruce Springsteen ha espresso la sua posizione sulla situazione a Minneapolis e sull’amministrazione Trump, affermando che l’Ice dovrebbe lasciar perdere.

