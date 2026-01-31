Bruce Springsteen sorprende il pubblico di Minneapolis con un concerto improvvisato contro il freddo estremo

Questa sera a Minneapolis, Bruce Springsteen ha deciso di salire sul palco del First Avenue senza preavviso. Di fronte a un pubblico freddo e inaspettato, il cantante ha dato vita a un concerto improvvisato, trasformando una semplice serata di beneficenza in un episodio memorabile. La sua presenza ha sorpreso tutti e ha portato un’energia speciale, mentre l’artista ha scelto di usare la musica per fare una protesta contro il freddo estremo.

Bruce Springsteen ha fatto irruzione sul palco del mitico First Avenue di Minneapolis, trasformando un concerto di beneficenza in un momento storico per la musica e la protesta. L'evento, organizzato da Tom Morello in risposta alle violenze dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Minnesota, si è trasformato in un'occasione di denuncia sociale quando il leggendario artista ha sorpreso una folla di 1.500 persone con un'improvvisata performance. Il gesto è avvenuto il 30 gennaio 2026, in un contesto di tensione crescente dopo l'uccisione di due cittadini americani, Renee Good e Alex Pretti, da parte degli agenti federali durante manifestazioni contro le politiche migratorie.

