Questa settimana si parla di sport e tecnologia. Brignone e Musetti, due atleti di alto livello, si interrogano sul ruolo dei dispositivi che monitorano il corpo. Mentre alcuni li usano per migliorare le prestazioni, altri si chiedono se questi strumenti non limitino la capacità di ascoltare il proprio corpo. La domanda è semplice: la tecnologia aiuta o ostacola gli sportivi?

Il binomio mente-corpo (spirito-materia, res cogitans-res extensa) è un classico della storia del pensiero: per millenni considerati due entità separate (la prima nobile, immortale, vicina a Dio, il secondo fallace, incline alla corruzione e quindi al peccato). Fino agli studi delle neuroscienze che hanno reso evidenti quanto mente e corpo siano interconnessi. Lo sport offre, come sempre, un punto di vista interessante: spingendo mente e corpo in condizioni estreme funziona come una lente di ingrandimento su certi equilibri e certe domande che riguardano tutti. Chi ha davvero l’ultima parola? Fin dove può spingersi la mente se il corpo dice “basta”? Nessuno conosce il proprio corpo meglio di un atleta professionista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignone, Musetti e la capacità di sapersi ascoltare. E se la tecnologia fosse un limite?

Approfondimenti su Brignone Musetti

Pechino ha mostrato per la prima volta il missile aria-aria PL-17, un’arma di nuova generazione con tecnologia avanzata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Brignone Musetti

Argomenti discussi: Federica Brignone: Non prego, credo solo nel lavoro. Affronterò la paura; Milano Cortina 2026, i convocati dell'Italia: c'è anche Federica Brignone; Brignone: Che emozione la luce verde, ero già contenta di esserci; Brignone, lacrime di felicità: Come sciare la prima volta.

Brignone, Musetti e la capacità di sapersi ascoltare. E se la tecnologia fosse un limite?Gli atleti conoscono il proprio corpo spesso meglio delle cartelle cliniche. Ma un braccialetto ne analizza i segnali in tempo reale è un aiuto reale o piuttosto un freno? msn.com

Lollo, ti vogliamo bene #Tennis #AusOpen #AO2026 #Musetti - facebook.com facebook