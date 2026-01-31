Borello al buio da tre sere atmosfera spettrale per colpa di un guasto Poi il problema viene risolto

Da tre sere Borello vive nel buio. Le luci si sono spente da sabato sera, lasciando il paese in un’atmosfera inquietante. Le strade sono rimaste senza illuminazione fino a poco fa, quando i tecnici hanno finalmente sistemato il guasto. Ora le luci sono tornate e Borello può riprendere la sua normalità.

