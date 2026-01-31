Borello al buio da tre sere atmosfera spettrale per colpa di un guasto Poi il problema viene risolto
Da tre sere Borello vive nel buio. Le luci si sono spente da sabato sera, lasciando il paese in un’atmosfera inquietante. Le strade sono rimaste senza illuminazione fino a poco fa, quando i tecnici hanno finalmente sistemato il guasto. Ora le luci sono tornate e Borello può riprendere la sua normalità.
Da tre giorni Borello era quasi completamente al buio, intorno alle ore 20 di sabato è stato segnalato che il problema pare essere risolto. Era stato segnalato che da giovedì nelle vie principali della frazione periferica di Cesena i lampioni non funzionavano, in media quattro su cinque per.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondimenti su Borello Guasto
Borello al buio da tre sere, atmosfera spettrale per colpa di un guasto: si chiede la pronta riattivazione del servizio
Da tre sere Borello resta senza luce.
"San Giuliano è al buio, da tre sere è completo blackout: intervenire per garantire la sicurezza"
Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.
Uomo nel buio Autore Paul Auster Ed. Einaudi Ho letto qualche mese questo romanzo, il primo che ho letto di questo autore. Racconta un’ America a tinte fosche, dove si combatte una guerra civile, atmosfera onirica, disorientante. Libro molto particolare, stra - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.