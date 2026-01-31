Bologna vs Milan ventitreesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Inizia la ventitreesima giornata di Serie A con Bologna e Milan che si preparano alla sfida. Le due squadre sono concentrate a ottenere i tre punti per avvicinarsi ai loro obiettivi di classifica, tra corsa all’Europa e tentativo di scudetto. La partita si gioca in un momento di grande pressione e tensione, e le formazioni sono pronte a scendere in campo per dare il massimo.

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si affrontano due squadre impegnate tra corsa all'Europa e corsa Scudetto e che cercheranno i tre punti per rimanere aggrappati ai loro obiettivi. Bologna vs Milan si giocherà martedì 3 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall'Ara. BOLOGNA VS MILAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù non stanno vivendo un momento positivo. Dopo aver ritrovato la vittoria contro il Verona, hanno subito due sconfitte consecutive che pesano sulla classifica e sull'andamento della stagione, Per non perdere terreno dalla zona Europa, distante dieci punti, la squadra di Italiano deve cercare il colpo grosso contro il Milan.

