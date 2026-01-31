Bologna Juve Primavera 2-2 LIVE | episodio dubbio nell’area rossoblù | fischiato fallo in attacco

Finisce 2-2 il match tra Bologna e Juventus Primavera, in una partita ricca di emozioni e qualche episodio discusso. Al 75’ i bianconeri trovano il gol del pareggio su un’azione che ha diviso i tifosi: nell’area rossoblù, l’arbitro fischia un fallo in attacco che ha scatenato proteste tra i padroni di casa. La partita si è conclusa con il risultato di parità, ma resta il dubbio su quella decisione che avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli affronta Il Bologna: un altro scontro diretto per dar seguito ai 3 punti casalinghi contro i Partenopei. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve Primavera 2-2: sintesi e moviola. 64? Episodio dubbio: la Juve reclama un rigore, ma l’arbitro fischia fallo in attacco 62? GOL JUVENTUS – Merola pareggia i conti con un gran tiro a giro all’incrocio 53? GOL JUVENTUS – Pugno si ritrova a tu per tu col portiere, vince un rimpallo e sigla la rete 50? Corner per il Bologna, nulla di fatto 46? INIZIA LA RIPRESA- Giro palla del Bologna 45? FINE PRIMO TEMPO- Tiozzo guadagna un angolo ma per l’arbitro il tempo è scaduto 44? PALO DI CONTARINI- Il laterale rientra sul destro e mette al centro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bologna Juve Primavera 2-2 LIVE: episodio dubbio nell’area rossoblù: fischiato fallo in attacco Approfondimenti su Bologna Juve Primavera Primavera, Bologna-Milan 0-0: clamorosa occasione rossoblù | LIVE NEWS Alle ore 14:00 al Centro Tecnico Niccolò Galli si disputa Bologna-Milan, match valido per la 15ª giornata del campionato Primavera. Espulsione Heggem in Bologna Juve: fallo da ultimo uomo su Openda. L’episodio e la decisione di Massa – FOTO Durante la partita tra Bologna e Juventus, Heggem è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Openda. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bologna Juve Primavera Argomenti discussi: U20 | Dove vedere Bologna-Juventus; U20 | Dove vedere Bologna-Juventus; Primavera, Roma-Bologna 2-3; Roma attesa a Firenze, Juve-Brescia e Milan-Genoa: incroci chiave nel nuovo turno. Pagina 2 | Bologna-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primaverau0004u0017??\?nu0011?,?Uau000e??nu00176Ypv??;::8?t9???Z?u0003ä;?3??s?hu0010?c?u0010??!?m4??H?u0010q???MG?m??q??^?u001a\??T8D0 fY??c/???A?9@u0011M?????9???A??su0018?u0001u000fb (?!?4ku8u001c??p,;Uu001 ... tuttosport.com DIRETTA/ Bologna Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (31 gennaio 2026)Le informazioni sulla diretta Bologna Juventus, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Bologna-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.