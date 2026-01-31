Bologna Juve Primavera 2-0 LIVE | Verde ammonito bianconeri in affanno

Bologna batte Juve 2-0 nella partita valida per la 23ª giornata del campionato Primavera 202526. I padroni di casa si sono mostrati più determinati e hanno conquistato la vittoria, mentre i bianconeri hanno faticato a trovare il ritmo giusto. Durante la partita, Verde è stato ammonito e i giovani della Juve hanno sofferto la pressione dei emiliani. La gara si è conclusa con un risultato che lascia qualche domanda in casa Juve, ancora alla ricerca di continuità.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli affronta Il Bologna: un altro scontro diretto per dar seguito ai 3 punti casalinghi contro i Partenopei. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve Primavera 2-0: sintesi e moviola. 32? Niente di fatto, il Bologna riprende da una rimessa dal fondo 31? VALLANA SUONA LA CARICA- Pugno protegge alla grande, serve Vallana che si sovrappone e mette al centro: altro corner guadagnato e segnali di reazione 29? Fallo di Vallana- L’arbitro fischia, poi ammonisce Verde per la precedente situazione di gioco: qualche protesta viene messa subito a tacere dal direttore di gara 28? FA TUTTO VERDE- Prima perde un altro pallone sanguinoso, poi recupera con un grande intervento 26? Verde prova a portare su il pallone, perde il possesso ma fortunatamente per i bianconeri, il Bologna non ne approfitta 24? Buon lavoro fra Leone e Tiozzo, i due conquistano una buona rimessa laterale 23? Inizio davvero difficile per i bianconeri, un po’ sopresi dall’avvio frenetico del Bologna 20? MEROLA SPRECA- Gran lavoro di Pugno, Franceschelli lo limita ma Merola arriva sul pallone: calcia però alto e sfuma una ghiotta chance 18? GOL DEL BOLOGNA- Negri spiazza Radu, raddoppio dei padroni di casa 18? RIGORE PER IL BOLOGNA- Rizzo ingenuo, tocco di braccio dopo un liscio e rigore concesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bologna Juve Primavera 2-0 LIVE: Verde ammonito, bianconeri in affanno Approfondimenti su Bologna Juve Juve Pafos Primavera Youth League 0-0 LIVE: ci prova Verde, bianconeri pericolosi in area La partita tra Juve Pafos e Primavera Youth League si conclude con uno 0-0, con occasioni per entrambe le squadre. Juve Inter Primavera 1-0 LIVE: Mosconi ammonito per simulazione Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Inter Primavera, valida per la 20ª giornata del campionato 202526. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bologna Juve Argomenti discussi: U20 | Dove vedere Bologna-Juventus; U20 | Dove vedere Bologna-Juventus; Primavera, Roma-Bologna 2-3; Roma attesa a Firenze, Juve-Brescia e Milan-Genoa: incroci chiave nel nuovo turno. Pagina 2 | Bologna-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la PrimaveraSabato 31 gennaio 2026 alle ore 13:00, la Juventus sfiderà in trasferta la formazione Primavera del Bologna nel ventitreesimo appuntamento stagionale del campionato Primavera 1. La sfida, valida per l ... tuttosport.com Bologna-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la PrimaveraDue vittorie e due sconfitte per la Juve Primavera nelle ultime quattro gare disputate. L'aspetto particolare è che i ko sono arrivati entrambi in trasferta. Ecco perché la gara contro il Bologna dive ... tuttosport.com Bologna-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.