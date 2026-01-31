Bologna e Juventus si affrontano nella 23ª giornata di campionato Primavera. La partita si chiude con il risultato di 2-0 per i padroni di casa, che trovano il raddoppio con Negri dal dischetto. I bolognesi prendono subito il comando e non lasciano spazio agli avversari, chiudendo il match con una vittoria convincente davanti ai propri tifosi.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli affronta Il Bologna: un altro scontro diretto per dar seguito ai 3 punti casalinghi contro i Partenopei. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve Primavera 2-0: sintesi e moviola. 20? MEROLA SPRECA- Gran lavoro di Pugno, Franceschelli lo limita ma Merola arriva sul pallone: calcia però alto e sfuma una ghiotta chance 18? GOL DEL BOLOGNA- Negri spiazza Radu, raddoppio dei padroni di casa 18? RIGORE PER IL BOLOGNA- Rizzo ingenuo, tocco di braccio dopo un liscio e rigore concesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bologna Juve Primavera 2-0 LIVE: Negri raddoppia dal dischetto

Approfondimenti su Bologna Juve Primavera

Una partita intensa quella tra Bologna e Juventus Primavera, finita con la vittoria dei padroni di casa per 1-0.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bologna Juve Primavera

Argomenti discussi: U20 | Dove vedere Bologna-Juventus; U20 | Dove vedere Bologna-Juventus; Primavera, Roma-Bologna 2-3; Roma attesa a Firenze, Juve-Brescia e Milan-Genoa: incroci chiave nel nuovo turno.

Diretta Bologna Juventus Primavera/ Streaming video tv: sfida per accedere ai playoff (31 gennaio 2026)Le informazioni sulla diretta Bologna Juventus, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net

Bologna-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la PrimaveraDue vittorie e due sconfitte per la Juve Primavera nelle ultime quattro gare disputate. L'aspetto particolare è che i ko sono arrivati entrambi in trasferta. Ecco perché la gara contro il Bologna dive ... tuttosport.com

Bologna-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera facebook