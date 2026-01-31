Bologna Juve Primavera 2-0 LIVE | meno di 5 al termine Keutgen prova a dare la scossa

Il match tra Bologna e Juventus Primavera si avvia verso la fine con meno di cinque minuti da giocare. I padroni di casa sono avanti 2-0 grazie a un risultato che sembra ormai mettere in salita le speranze dei bianconeri. Keutgen prova a scuotere la squadra, cercando di creare qualche occasione per riaprire il match, ma finora il Bologna ha tenuto bene e resiste. La partita si avvia alla conclusione con il punteggio stabile e i tifosi locali già festeggiano i tre punti.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli affronta Il Bologna: un altro scontro diretto per dar seguito ai 3 punti casalinghi contro i Partenopei. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve Primavera 2-0: sintesi e moviola. 40? Merola si abbassa a dare una mano, sintomo della difficoltà in questo primo tempo. Serve una svolta per riprendere la gara 38? Van Aarle copre- Ancora lo scatenato Negri si propone sulla destra, Van Aarle lo affronta e concede il primo corner ai padroni di casa 36? Non rischia la squadra di casa, zero giro palla e solo lanci lunghi in costruzione.

