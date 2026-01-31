Bologna mette in campo nuove regole per le consegne a domicilio. La città ha varato un piano per promuovere la mobilità sostenibile e ridurre il traffico, con particolare attenzione ai rider. Le nuove misure prevedono protocolli specifici per garantire maggiore sicurezza e meno auto in circolazione nel centro urbano. La speranza è di alleggerire il traffico e migliorare la vita di chi si sposta in bici o scooter.

Bologna ha varato una nuova iniziativa per rilanciare la mobilità sostenibile, con l’obiettivo di ridurre l’impatto del traffico urbano e migliorare la sicurezza stradale, in particolare per i rider. Il Comune ha presentato una Carta della sicurezza stradale specifica per i lavoratori della consegna a domicilio, un passo significativo nel quadro di un piano più ampio di riqualificazione del sistema di trasporti. L’iniziativa, nata dopo un’analisi dei dati sugli incidenti stradali e in risposta alle crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza dei ciclisti e dei rider, mira a stabilire linee guida condivise tra il Comune, le aziende di consegna, i sindacati e le associazioni dei consumatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna introduce misure per la mobilità sostenibile, con protocolli dedicati ai consegne a domicilio

Bologna città 30: il bilancio dei primi due anni dà ragione al ComuneIl report 2025 conferma i risultati positivi di Bologna Città 30: meno incidenti, meno vittime e maggiore sicurezza stradale. sicurauto.it

Bologna Città 30, meno incidenti ma non per le bici. Campaniello: «Troppi morti tra utenti deboli, ora la fase 2»Il report 2025 del Comune sul provvedimento introdotto a gennaio del 2024: salvate 17 vite, ma salgono del 20% gli incidenti con i ciclisti. Il Comune: «Il Tar non ci ferma, obiettivo zero morti». Il ... corrieredibologna.corriere.it

