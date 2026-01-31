Bologna apre l’anno giudiziario 2026 con misure contro i reati d’odio e un accordo in arrivo tra scuole e polizia

Bologna apre l’anno giudiziario 2026 con un’attenzione particolare ai reati d’odio. Durante la cerimonia nella sala Bachelet del Palazzo Baciocchi, si sono annunciate nuove misure di contrasto e si sta per firmare un accordo tra le scuole e le forze di polizia. La città si prepara a rafforzare la lotta contro ogni forma di discriminazione.

Bologna ha ufficialmente aperto l'anno giudiziario 2026 con una cerimonia tenutasi nella sala Bachelet del Palazzo Baciocchisi, sede della Corte d'appello. L'evento, presieduto dalla presidente Marilena Rizzo, ha segnato l'avvio ufficiale del nuovo ciclo processuale, con un particolare sulle crescenti criticità del sistema giudiziario locale. Tra i temi centrali della relazione, la carenza cronica di personale, che mette a rischio la sostenibilità delle udienze e l'efficienza del processo. La Rizzo ha ribadito l'allarme lanciato già in passato da diversi operatori del diritto, tra cui il presidente del tribunale Pasquale Liccardo: senza un intervento tempestivo del Ministero, il sistema rischia di collassare già entro pochi mesi.

