Bologna affronta sfida europea in ottavi | il sorteggio potrebbe riservare scontro diretto con la Roma

Il Bologna si appresta a giocare la partita più importante della stagione. Dopo il sorteggio degli spareggi di Europa League, la squadra di Mihajlovic sa che potrebbe incontrare subito la Roma, in un match che vale una stagione. La sfida si avvicina e i tifosi sono in trepidazione, pronti a sostenere i loro con passione. La partita si giocherà tra pochi giorni e tutto lascia presagire un confronto acceso, con entrambe le squadre che vogliono passare il turno.

Il Bologna si prepara a un turno cruciale in Europa League dopo il sorteggio degli spareggi svoltosi a Nyon. I rossoblù, che hanno ottenuto il passaggio agli ottavi grazie al secondo posto nel girone di qualificazione, dovranno affrontare una doppia sfida contro il Brann, squadra norvegese che già si è misurata con loro nella fase a gironi, terminata con uno 0-0 al Dall’Ara dopo che i felsinei hanno giocato in dieci per gran parte del match. L’andata si giocherà in trasferta il 19 febbraio, il ritorno al Dall’Ara il 26 febbraio, con i gialli e blu che potranno contare sulla condizione di testa di serie per affrontare il primo impegno fuori casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna affronta sfida europea in ottavi: il sorteggio potrebbe riservare scontro diretto con la Roma Approfondimenti su Bologna Roma Sorteggio playoff Europa League 2025/2026: sarà Bologna-Brann, Roma già agli ottavi Questa mattina a Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff di Europa League 20252026. Il Cisterna Volley perde lo scontro diretto con Grottazzolina e riapre la sfida salvezza Il Cisterna Volley ha subito una sconfitta al tie break contro Grottazzolina, riaprendo così la lotta per la salvezza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bologna Roma Argomenti discussi: Ferguson: 'Tifavo contro il Celtic, ma non l'ho mai battuto'. VIDEO; Europa League: ai playoff il Bologna sfida i norvegesi del Brann; Europa League: Bologna sfida il Brann nei playoff; Europa League, si decide: Roma vicina agli ottavi, Bologna ai playoff. Europa League, il Bologna chiamato a vincere contro il Maccabi Tel AvivIl Bologna sfida il Maccabi Tel Aviv nell’ultima giornata di Europa League: in palio punti decisivi per i playoff e il rilancio europeo. gazzettadibologna.it Bologna, ecco l'avversaria nel playoff di Europa League: agli ottavi rischio derby con la RomaL'urna di Nyon ha stabilito chi dovrà affrontare Italiano agli spareggi, nel prossimo turno ci potrebbero essere i giallorossi di Gasperini ... tuttosport.com SORTEGGI EUROPA LEAGUE PER BOLOGNA E ROMA La Roma passando tra le prime 8, non è stata sorteggiata, ma abbiamo riportato le possibili avversarie che potrà affrontare all’ottavo di finale, mentre il Bologna dovrà affrontare SK Brann! #europalea - facebook.com facebook Non basta il successo al Bologna, #MaccabiBologna 0-3 #SkySport #SkyUEL #EuropaLeague #Bologna x.com

