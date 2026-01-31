La Juventus ha trovato l’accordo con il nuovo giocatore e sta per ufficializzare il contratto. La firma sarà di circa 4 milioni a stagione. Spalletti, allenatore della squadra, è già in visibilio per questa operazione di mercato. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale.

Finalmente una buonissima notizia di mercato per la Juventus: è ormai fatta per la firma, ecco tutti i dettagli e le cifre. In attesa di capire se arriverà un nuovo attaccante e si si sbloccherà lo scambio Joao Mario-Holm con il Bologna, in casa Juve c’è finalmente da registrare una straordinaria notizia per quel che concerne il calciomercato. Il club bianconero, infatti, è vicinissimo all’accordo con uno degli elementi più importanti della rosa a disposizione di Spalletti, ovvero Weston McKennie. Novità McKennie (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centrocampista statunitense classe ’98 sembrava in bilico anche questa estate per via del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma ora ecco l’attesa svolta: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbe pronta ad annunciare la firma del rinnovo del calciatore fino al 2029, con ingaggio che s alirà da 3 milioni a stagione a circa 4 milioni l’anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Blitz Juve, firma per 4 milioni a stagione: Spalletti pazzo di gioia

Approfondimenti su Juventus Firma

Quando Luciano Spalletti è arrivato alla Juventus, alcune indiscrezioni rivelano che lo spogliatoio lo considerasse una scelta insolita o inaspettata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Firma

Argomenti discussi: Juventus, blitz in Spagna e colpo a sorpresa | Finalmente l’esterno che voleva Spalletti; Blitz esterno del Cagliari: dopo la Juventus i rossoblù sbancano Firenze, a segno Kilicsoy e Palestra; En-Nesyri-Juve, accordo totale: cifre e dettagli. Perché non è un acquisto da panico o da reso; Diretta live calciomercato 22 gennaio 2026 blitz Juve su En Nesyri e Gboho, Arsenal piomba su Pio Esposito, Aston Villa su Loftus-Cheek.

Blitz della Juve: è sbarcato in città per chiudere l’operazioneJuve blitz in città per provare a chiudere l'operazione esaudendo la richiesta di Spalletti. Ecco tutti i dettagli ... calciomercato.it

Blitz per Vlahovic, incontro e firma: il serbo resta in Serie AIl futuro di Vlahovic è ancora tutto da scrivere. Ma per il serbo si aprono le porte di una squadra di Serie A ... calciomercatonews.com

Colpo di scena notturno per il #Milan: blitz decisivo per Jean-Philippe #Mateta, superando la concorrenza della #Juventus con un'offerta da 30 milioni Il francese è il rinforzo ideale per il gioco di #Allegri, ma il #CrystalPalace lo libererà solo dopo aver chi - facebook.com facebook

Blitz di #Elkann negli spogliatoio dopo #JuveNapoli Cosa ha detto alla squadra x.com