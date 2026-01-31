Blitz a Bari Inzaghi contento | Vincere qui è sempre difficile possiamo ancora dare tanto

Nella serata di ieri, il Palermo ha conquistato una vittoria netta contro il Bari, vincendo 3-0 al San Nicola. I siciliani hanno messo in mostra una prestazione convincente, lasciando i padroni di casa senza scampo. Inzaghi, che ha assistito alla partita, si è detto soddisfatto e ha sottolineato che vincere qui resta sempre difficile, ma la squadra può ancora dare molto.

Le parole dell'allenatore rosanero dopo il successo al San Nicola: "Avevo detto in conferenza che volevamo dare continuità, ci siamo riusciti. Potevamo passare in vantaggio già nel primo tempo, in questo dobbiamo migliorare". Per Peda ottima prova: "Adesso confidiamo in un Barbera pieno con l'Empoli" Il Palermo ha vinto e convinto: secco 3-0 al San Nicola col Bari e tre punti fondamentali per la classifica. Ne è consapevole anche Pippo Inzaghi, che a fine partita ha lodato la prestazione offerta dalla squadra. "Vincere qui è sempre dura - ha esordito - alla vigilia avevo detto che volevamo dare continuità e ci siamo riusciti.

Palermo, Inzaghi: Grande prestazione, ora la carica del pubblico per battere l'EmpoliVittoria convincente in esterna. Il Palermo batte il Bari 3-0 al San Nicola e compie un passo importante per il futuro. Inzaghi, intervenuto in conferenza,. tuttomercatoweb.com

