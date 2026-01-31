Blanco condivide immagine in ospedale reazione divisa tra sostegno e critiche per il gesto pubblico

Blanco ha pubblicato una foto senza vestiti in ospedale, scatenando reazioni contrastanti sui social. Molti lo hanno sostenuto, altri lo hanno criticato per il gesto pubblico. La sua scelta ha diviso i fan, portando a discussioni sulla misura tra libertà artistica e rispetto dei luoghi di cura.

Blanco, il cantautore italiano noto per il suo stile intimo e spesso provocatorio, ha scatenato un dibattito sui social network dopo aver condiviso una foto in cui appare completamente nudo all'interno di un ambiente ospedaliero., pubblicato sulla sua pagina Instagram con il commento "Più vado avanti più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori", ha generato un'onda di reazioni contrastanti. Non è chiaro il motivo del suo ricovero né il tipo di intervento subito, né alcun riferimento esplicito alla condizione di salute. L'immagine, scattata in un corridoio o in una stanza con arredi medici, mostra il cantante in posa naturale, senza veli né filtri, in un contesto che per molti appare inappropriato.

