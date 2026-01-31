Bimbi del bosco dai genitori sì a vaccini e maestra | Tutto per riabbracciarli ma non rinneghiamo la natura
Catherine e Nathan hanno confermato di voler fare i vaccini ai loro figli per poterli riabbracciare. Durante una perizia all’Aquila, i genitori hanno spiegato di non voler rinunciare alla loro scelta di vita, ma di desiderare comunque di tornare a stare vicino ai bambini. La consulente del Tribunale ha ascoltato le loro ragioni, sottolineando come la priorità resti il benessere dei piccoli.
Catherine e Nathan nel corso della perizia con la consulente del Tribunale dell’Aquil hanno confermato la volontà di completare i vaccini per riabbracciare i figli. Resta aperto il nodo scuola e istruzione parentale.🔗 Leggi su Fanpage.it
