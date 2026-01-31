Bimba di un anno ingoia hashish e finisce in ospedale

I carabinieri sono intervenuti ieri sera all'ospedale di Nola, in provincia di Napoli, dopo una segnalazione del personale sanitario. Una bambina di un anno aveva ingerito hashish e si trovava in condizioni preoccupanti. I militari hanno avviato le indagini per capire come sia successo e se ci siano responsabilità. La piccola è rimasta sotto osservazione in ospedale.

Ieri sera, 30 gennaio, poco prima della mezzanotte, i carabinieri sono giunti all'ospedale di Nola, in provincia di Napoli, per una segnalazione del personale sanitario. Poco prima era stata ricoverata una bimba di un anno per aver ingerito una modica quantità di hashish.

