Biathlon Didier Bionaz non va lontano dal podio nella pursuit degli Europei Top ten per Martina Trabucchi

Gli Europei Open 2026 di biathlon si svolgono a Sjusjøen, in Norvegia, con atleti italiani che fanno buona figura. Didier Bionaz sfiora il podio nella pursuit maschile, arrivando sesto dopo una bella rimonta. Tra le donne, Martina Trabucchi si piazza decima, confermando il buon stato di forma. La gara ha mostrato ancora una volta come gli azzurri siano protagonisti in questa fase della stagione.

Continuano gli Europei Open 2026 di biathlon, validi per l’ IBU Cup 2025-2026, in corso di svolgimento a Sjusjøen, in Norvegia: nelle pursuit odierne arriva il sesto posto in rimonta di Didier Bionaz tra gli uomini, mentre si registra la decima piazza di Martina Trabucchi tra le donne. Nella 12.5 km pursuit maschile l’oro continentale va al norvegese Isak Leknes Frey, che manca due bersagli nell’ultima serie ma trionfa comunque in solitaria con il crono di 34’44?7, con 16?9 di margine sul tedesco Leonhard Pfund, d’argento con un bersaglio mancato, e 28?1 sull’altro teutonico Simon Kaiser, di bronzo con 1820 al tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, Didier Bionaz non va lontano dal podio nella pursuit degli Europei. Top ten per Martina Trabucchi Approfondimenti su Biathlon Sjusjøen Biathlon, Martina Trabucchi sfiora il podio nella sprint agli Europei #Martina-Trabucchi- Europei || Martina Trabucchi sfiora il podio nella sprint agli Europei di biathlon a Sjusjøen. Biathlon, Didier Bionaz sfiora il podio in IBU Cup nella sprint di Lenzerheide Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Biathlon Sjusjøen Argomenti discussi: Niente Olimpiadi per Didier Bionaz. Un ragazzo di potenziale da ritrovare per il prossimo quadriennio; Bionaz a pochi secondi dalla medaglia agli Europei di biathlon; Europei Biathlon: a Sjusjoen la Francia domina le Sprint, Martina Trabucchi è gran quinta; Splendida Samuela Comola: è vicecampionessa europea di biathlon. Biathlon, Didier Bionaz non va lontano dal podio nella pursuit degli Europei. Top ten per Martina TrabucchiContinuano gli Europei Open 2026 di biathlon, validi per l'IBU Cup 2025-2026, in corso di svolgimento a Sjusjøen, in Norvegia: nelle pursuit odierne ... oasport.it Biathlon, Bionaz sesto e Cappellari in grande rimonta nell’inseguimento agli Europei di SjusjoenOttima prova degli azzurri nell’inseguimento maschile dei Campionati Europei di Sjusjoen: Didier Bionaz recupera 17 posizioni e chiude sesto, Daniele Cappellari ... sportface.it Biathlon, argento per Samuela Comola agli Europei di Sjusj›en. Didier Bionaz è quinto nella gara maschile #ANSA facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.