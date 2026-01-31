Bentley Ferrari Porsche | gioielli sul ghiaccio

Sul ghiaccio di St. Moritz si è tenuto un concorso di eleganza molto particolare. Tra le auto in mostra, Bentley del 1928, Ferrari F50 e Porsche attirano l’attenzione di appassionati e curiosi. Le vetture, tutte perfettamente curate, sfilano su una superficie ghiacciata, creando un’immagine insolita e affascinante. La manifestazione richiama molti visitatori, che vengono a vedere da vicino questi gioielli rari e preziosi.

Da una Bentley 4,5 litri Open Tourer del 1928 a una Ferrari F50 a The I.C.E. St. Moritz, concorso di eleganza che si svolge sul ghiaccio. Sono cinque le classi in gara. Tra le auto presenti in Svizzera ci sono anche auto storiche da gara come la Porsche 917 del 1970 oppure la Nissan R390 GT1 guidata da Erik Comas a Le Mans nel 1998, o ancora la Lancia Stratos in colorazione Alitalia.

