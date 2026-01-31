Questa mattina, nel comune di Cervia, il prefetto Ricciardi ha annunciato un aumento dei controlli negli stabilimenti balneari. Le forze dell’ordine stanno intensificando le verifiche per garantire la sicurezza di turisti e lavoratori. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni e segna un passo deciso contro eventuali rischi.

Il tema della sicurezza negli stabilimenti balneari di Cervia torna al centro dell’attenzione grazie alle nuove strategie di controllo adottate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le misure, discusse nei giorni scorsi sotto la guida del Prefetto Raffaele Ricciardi, hanno ricevuto il plauso di Fratelli d’Italia Cervia tramite la coordinatrice Annalisa Pittalis, che da tempo sollecitava interventi concreti per tutelare cittadini e turisti. "Da tempo richiamiamo l’attenzione sulle criticità del territorio – si legge nel comunicato –, e in particolare sui rischi legati ad assembramenti incontrollati, episodi di violenza, presenza di gruppi problematici e consumo eccessivo di alcol, fenomeni che minano la serenità dei cittadini e la reputazione turistica della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bene i controlli negli stabilimenti annunciati dal prefetto Ricciardi"

