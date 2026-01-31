L’ex di Bella Hadid, Adan Banuelos, è stato arrestato pochi giorni dopo la loro separazione. È stato fermato per ubriachezza molesta e poi rilasciato dopo aver pagato la cauzione. La modella non ha commentato l’accaduto.

E' stato arrestato Adan Banuelos, l'ex di Bella Hadid è stato fermato per ubriachezza molesta, poi rilasciato dopo il pagamento della cauzione Qualche giorno fa si è parlato della rottura tra Bella Hadid e Adan Banuelos, adesso sembra che lui, sia stato arrestato in Texas dove vive e fa il cowboy. A riferirlo è TMZ, secondo quanto emerso, il giovane è stato fermato nella contea di Parker dopo una serata particolarmente movimentata, in stato di ebrezza. L’ex compagno di Bella Hadid, Adan Banuelos, è stato arrestato nelle prime ore di sabato in Texas con l’accusa di ubriachezza molesta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bella Hadid, arrestato il suo ex: si sono lasciati pochi giorni fa

Dopo due anni di relazione, Bella Hadid e Adan Banuelos si sono lasciati.

