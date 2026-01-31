Beautiful streaming replica puntata 31 gennaio 2026 | Video Mediaset

Questa sera torna in onda la soap americana Beautiful con la puntata di oggi, sabato 31 gennaio 2026. Sheila fa ritorno e mette in crisi le vite di tutti i protagonisti. La sua presenza sconvolge le relazioni e apre nuove tensioni nel quartiere.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 31 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Sheila torna e scuote le certezze di tutti. Deacon lascia senza parole Hope con una proposta inaspettata. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

Oggi, venerdì 2 gennaio 2026, torna l’appuntamento con Beautiful, la popolare soap americana.

Oggi, sabato 3 gennaio 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful, la celebre soap americana.

