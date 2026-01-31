Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Questa mattina è andata in onda l’ultima puntata di Beautiful, la soap americana che tiene incollati milioni di spettatori da oltre 25 anni. Chi si è perso la diretta può guardare la replica in streaming, disponibile subito dopo la messa in onda. La soap continua a catturare l’attenzione con le sue storie e i personaggi che si intrecciano da decenni.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 31 Gennaio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Ultime notizie su Beautiful Soap

«Vedere Sheila è come vedere un fantasma e questa cosa mi turba tantissimo, ma voglio superare questa situazione. » Nella puntata di Beautiful del 31 gennaio 2026, in onda su Canale 5, Hope si trova a casa di suo padre Deacon proprio mentre lui è insiem - facebook.com facebook