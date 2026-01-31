La Virtus Imola ha ufficialmente esonerato il coach Gianluigi Galetti, che era alla guida della squadra dall’inizio della stagione. La squadra, ultima in classifica, cerca ora un nuovo allenatore e tra i nomi in corsa potrebbe arrivare il tecnico toscano ‘Pomo’ Serra. La decisione arriva dopo una serie di risultati deludenti che hanno messo in discussione il lavoro del tecnico forlivese. La dirigenza è già al lavoro per trovare una soluzione che possa risollevare le sorti della squadra.

Si è conclusa ieri l’avventura del coach forlivese Gianluigi Galetti (nella foto) sulla panchina della Virtus Imola, ultima in classifica in serie B. L’esonero è diventato ufficiale alle 17.41 di ieri, quando ormai la notizia aveva già fatto il giro d’Italia e quando iniziavano a circolare i nomi dei possibili sostituti. La Virtus osserva un turno di riposo, ma è passata quasi una settimana dall’ultima sconfitta nel derby contro Ravenna, che ha allargato il solco con la tifoseria giallonera. Ieri al PalaRuggi l’allenamento è stato condotto dal vice allenatore Aki Zarifi. Sono molti i forlivesi coinvolti in questa vicenda: innanzitutto perché il direttore operativo è Ferruccio Tassinari, poi perché il sostituto potrebbe essere Alberto ‘Pomo’ Serra, già viceallenatore dell’Unieuro, coach del Gaetano Scirea in serie C e di Faenza in B (dove vinse una Supercoppa): lui e Tassinari sono stati insieme nella ripartenza della Pallacanestro 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket serie B: al posto del coach forlivese potrebbe arrivarne un altro, 'Pomo' Serra. Virtus Imola, esonerato Galetti

