La squadra di basket dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli si prepara ad affrontare un periodo complicato. La crisi non ha spento la speranza: con un calendario molto impegnativo alle porte, il primo vero banco di prova sarà contro Matelica, in una sfida che potrebbe dare già alcune indicazioni sulle prossime settimane. Lo staff e la dirigenza sanno che il cammino sarà duro, ma restano convinti di poter mantenere la fiducia e la determinazione.

All’inizio di una stagione lunga e complessa, lo staff e la dirigenza dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli lo avevano messo in conto: prima o poi sarebbe arrivato un momento difficile. Quel momento, purtroppo, si è materializzato con l’avvio del 2026, che ha visto la formazione artusiana incappare in quattro sconfitte consecutive, tre delle quali maturate al termine di gare combattute fino all’ultimo possesso. Fatta eccezione per il pesante -33 rimediato a Recanati, figlio di percentuali irreali dall’arco della squadra di Marco Schiavi, i rossoneri hanno sempre dimostrato di potersela giocare alla pari, pagando però un mix micidiale di episodi sfavorevoli: arbitraggi discutibili, infortuni nei momenti chiave e una scarsa precisione da tre punti che non rende giustizia alla qualità delle conclusioni costruite.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Baskérs Forlimpopoli

I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli affrontano il primo match del 2026 sul parquet, sfidando Jesi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Baskérs Forlimpopoli

Argomenti discussi: Baskérs Forlimpopoli, la crisi non spegne la speranza: Matelica primo esame di un tour de force proibitivo; Basket B interregionale. Baskérs nel tunnel.

Baskérs Forlimpopoli, la crisi non spegne la speranza: Matelica primo esame di un tour de force proibitivoAll’inizio di una stagione lunga e complessa, lo staff e la dirigenza dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli lo avevano messo in conto: prima o poi sarebbe arrivato un momento difficile. Quel momento, pu ... forlitoday.it

Baskérs, serve la svolta: a Vasto per uscire dalla tempestaDopo tre ko consecutivi e un gennaio complicato, Forlimpopoli cerca riscatto al PalaBCC contro una Vasto forte in casa ma tutt’altro che imbattibile ... forlitoday.it

Un grande in bocca al lupo a Mattia Longo per una pronta guarigione dopo l’operazione al menisco. Tutta la famiglia Baskérs Forlimpopoli è con te e ti aspetta presto di nuovo in palestra alla guida dei nostri galletti #wearebaskérs - facebook.com facebook