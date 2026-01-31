Bari investe in progetti culturali per trasformare ex aree degradate in spazi di inclusione sociale

Bari ha avviato un nuovo progetto di riqualificazione urbana. La città sta trasformando aree abbandonate in spazi dedicati alla cultura e all’inclusione sociale. Le vecchie zone degradate si stanno riempiendo di attività e iniziative, attirando sempre più cittadini e famiglie. Si tratta di un investimento concreto che punta a riqualificare il quartiere e a dare nuova vita alla zona. La città guarda avanti, con un piano che unisce sviluppo e coesione sociale.

A Bari, il piano di rigenerazione urbana si sta trasformando in un modello di sviluppo sociale e culturale innovativo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Decaro, ha avviato una serie di interventi mirati a ripensare le aree degradate del centro storico e dei quartieri periferici, trasformandole in spazi di aggregazione, formazione e partecipazione civica. L’obiettivo non è solo il recupero edilizio, ma la creazione di un tessuto sociale più resiliente, in cui l’arte, la cultura e il lavoro condiviso diventano strumenti di inclusione. Il progetto, denominato “Cantieri antimafia sociale 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

