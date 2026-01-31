Bari in emergenza parcheggi | il nuovo servizio di trasporto ridurrà gli spazi disponibili del 1%

Bari si prepara a una nuova sfida di mobilità. Con il lancio del BRT, la città perderà 263 posti auto, che rappresentano l’1% degli spazi di sosta. Un numero che sembra piccolo ma che potrebbe creare non pochi disagi ai residenti e ai commercianti, già alle prese con il traffico e le aree di parcheggio sempre più strette. La questione diventa urgente, perché ora bisognerà trovare soluzioni alternative per non bloccare completamente la circolazione nel centro cittadino.

Bari si trova di fronte a un nuovo problema di mobilità urbana: l’attivazione del BRT (Bus Rapid Transit) comporterà la perdita di 263 posti auto, pari all’1% del totale degli stalli disponibili in città. Il progetto, in fase di realizzazione, prevede l’istituzione di una linea dedicata per autobus a grande capacità, con fermate strategiche e corsie riservate. Questa infrastruttura, pensata per ridurre i tempi di percorrenza e incentivare l’uso del trasporto pubblico, ha inevitabilmente un impatto diretto sulla disponibilità di parcheggio nelle aree interessate. Le zone più colpite sono quelle centrali e ad alta densità abitativa, dove la mancanza di spazi per l’auto potrebbe aggravare già esistenti tensioni legate alla mobilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bari Parcheggi

Ultime notizie su Bari Parcheggi

Argomenti discussi: Siamo ancora in attesa del Piano comunale per i parcheggi, riparte la protesta del Comitato No Brt.

Piano sosta BRT, Bari perderà l’1% dei posti auto: Nuovi parcheggi in aree dismesse – VIDEOIl Piano della sosta anticipa di fatto l’arrivo del Piano parcheggi, documento fondamentale per la viabilità della città. telebari.it

Bari, il comitato No Brt torna alla carica: «Stop ai lavori senza piano per i parcheggi»L’avvertimento di residenti e commercianti del Municipio 2: «In assenza di risposte tempestive siamo pronti ad intraprendere ogni forma di mobilitazione incluse manifestazioni pubbliche e azioni legal ... lagazzettadelmezzogiorno.it

