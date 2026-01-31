Baranzate Hub Rica | servizi gratuiti e iniziative per i cittadini

Da una settimana, l’ex chiosco di piazza Falcone a Bollate si trasforma in un nuovo punto di riferimento per i cittadini. Si chiama “Hub Rica” e offre servizi gratuiti e iniziative per tutte le età. Lo spazio è aperto, accessibile e propone attività pensate per coinvolgere chiunque voglia partecipare. La speranza è che diventi un punto di ritrovo per la comunità, offrendo occasioni di socializzazione e servizi utili senza costi.

