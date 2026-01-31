Baranzate Hub Rica | servizi gratuiti e iniziative per i cittadini

Da una settimana, a Baranzate, ha aperto il nuovo “Hub Rica” nell’ex chiosco di piazza Falcone a Bollate. È uno spazio aperto a tutti, che propone servizi gratuiti e attività per ogni età. L’obiettivo è offrire un punto di incontro, dove i cittadini possono partecipare a iniziative diverse senza spendere nulla. Per ora, l’Hub funziona regolarmente e sta attirando molte persone del quartiere.

Nell’ex chiosco bar di piazza Falcone a Bollate ha aperto da settimana scorsa il nuovo “Hub Rica”. Che cos’è e che servizi propone ai cittadini? Si tratta di uno spazio aperto e inclusivo che offre attività e proposte diversificate per tutte le fasce d’età. Grazie alla collaborazione tra Asc Comuni Insieme, Comune di Baranzate e.🔗 Leggi su Ilnotiziario.netImmagine generica

