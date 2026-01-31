Bankitalia | il dg Luigi Federico Signorini lascia al suo posto arriva Paolo Angelini

La Banca d’Italia si prepara a cambiare volto. Luigi Federico Signorini lascia il suo ruolo di direttore generale, con effetto dal 31 marzo, per motivi personali. Al suo posto arriverà Paolo Angelini. La notizia ha sorpreso molti, perché Signorini ha guidato l’istituto con stabilità negli ultimi anni. Ora, l’attenzione si sposta sul nuovo incarico di Angelini e su come cambierà la gestione della banca centrale.

Il direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, lascerà il proprio incarico anticipatamente il 31 marzo prossimo per ragioni personali. La decisione è stata formalizzata nella giornata di ieri, 30 gennaio 2026, durante una riunione straordinaria del Consiglio Superiore della Banca d’Italia, presieduta dal governatore. L’istituzione ha espresso riconoscenza per il contributo profuso da Signorini negli anni trascorsi al vertice dell’organizzazione, sottolineando il ruolo fondamentale svolto nel mantenere la stabilità del sistema finanziario nazionale e nel rafforzare la credibilità dell’istituto a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

