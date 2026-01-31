Un uomo di 60 anni, dipendente di una banca, è stato arrestato ieri a Bologna. Secondo le prime indagini, l’uomo aveva una doppia vita: di giorno lavorava in un istituto finanziario, di notte gestiva un’attività di spaccio di droga. La polizia ha scoperto il suo ruolo di spacciatore durante un'operazione condotta negli ultimi giorni. L’arresto è stato eseguito senza incidenti e ora l’uomo si trova in carcere in attesa di giudizio.

Bologna, 31 gennaio 2026 – Dipendente di un istituto finanziario, ma all’occasione anche spacciatore. Che non è però sfuggito all’occhio esperto delle forze dell’ordine. Folle fuga per 10 km, scappa dai carabinieri e tenta di investirne uno: accerchiata e arrestata L’uomo individuato nell’ambito di un controllo sul territorio. La Polizia di Bologna, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato in flagranza un uomo, italiano, di 60 anni, che è alle dipendenze di un istituto finanziario, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo, a quanto è risultato dagli accertamenti degli inquirenti durante l’attività di controllo, era dedito ad attività di spaccio e durante un servizio di osservazione è stato fermato dagli agenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bancario e spacciatore: arrestato un sessantenne

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Parma Centro, insieme alle forze di Sorbolo Mezzani, Collecchio e Sala Baganza, hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni per detenzione di sostanze stupefacenti.

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 60 anni, italiano, dipendente di una banca, che vendeva droga.

