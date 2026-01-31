Bambino lasciato nella neve dal bus ora parla l’autista

L’autista del bus coinvolto nel caso di un bambino lasciato nella neve a San Vito di Cadore ha parlato per la prima volta. Ha raccontato come si è trovato di fronte alla scena e cosa ha fatto in quei minuti. Il conducente ha spiegato di aver agito d’istinto, ma anche di aver vissuto un momento difficile, consapevole della responsabilità che gravava su di lui. La vicenda ha acceso un dibattito sulla sicurezza e sull’importanza di prestare attenzione ai minori in situazioni di emergenza.

L'episodio avvenuto lunedì scorso tra San Vito di Cadore e Vodo di Cadore ha acceso un dibattito che va ben oltre il singolo fatto di cronaca, toccando temi come il senso di responsabilità, l'umanità nei gesti quotidiani e il peso delle decisioni prese in pochi istanti. A distanza di giorni, mentre l'indignazione non si è ancora spenta, arriva la voce diretta del protagonista, l'autista di linea Salvatore Russotto, 61 anni, che ha scelto di raccontare la propria versione dei fatti in un'intervista al Gazzettino, mostrando un pentimento che lui stesso definisce profondo e doloroso. Tutto si è consumato in poco più di un minuto, ma le conseguenze sono state immediate e dirompenti. Bambino lasciato nella neve dal bus, l'autista: «Chiedo scusa, gli avrei pagato io il biglietto. L'azienda non ci ha detto niente sui minorenni»«Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia». Salvatore Russotto, 61 anni originario di Agrigento, lunedì scorso ha lasciato a terra un bambino di 11 anni che, dopo la scuola, doveva andare da San Vito di Cadore a Vodo di Cadore (Belluno)

