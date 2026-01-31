L'autista del bus si scusa dopo aver fatto scendere un bambino senza biglietto. Dice di essere stato sotto grande stress quel giorno. Il bambino, infatti, ha dovuto tornare a piedi a casa, percorrendo sei chilometri nella neve. La vicenda ha fatto discutere sui social e ora l'autista ammette di aver reagito in modo sbagliato.

Sulla vicenda del bambino fatto scendere dal bus perché sprovvisto del biglietto giusto per viaggiare e che poi è tornato a casa a piedi camminando per sei chilometri nella neve, arrivano le scuse dell'autista. "Erano disposizioni aziendali", si giustifica. "Chiedo scusa, purtroppo era un giorno di forte stress", aggiunge. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bambino fatto scendere dal bus, parla l'autista: "Chiedo scusa, un giorno di grande stress"

Questa mattina a Belluno un bambino è stato lasciato a piedi dal bus.

Un ragazzino di 11 anni di San Vito di Cadore è stato lasciato a piedi dalla scuola.

Il bambino fatto scendere dal bus a Belluno avrà un ruolo nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina: la rivincitaFinirà con un lieto fine la vicenda del bambino bellunese di 11 anni costretto a percorrere oltre sei chilometri a piedi, sotto la neve, perché non aveva il nuovo biglietto da ... ilmattino.it

Bambino fatto scendere dal bus, l'autista: «Gli ho detto che quel biglietto non era valido ed è sceso. Ho sbagliato, mi scuserei anche in ginocchio»BELLUNO - «Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia». Salvatore Russotto, 61 ... corriereadriatico.it

C’è una frase che pesa più di tutte, in questa storia. Non è “biglietto non valido”. Non è nemmeno “regolamento aziendale”. È: “non ci ho dormito tutta la notte”. Un bambino di 11 anni fatto scendere da un autobus. Un episodio che ha fatto il giro dei social, d - facebook.com facebook

L'autista del bus: "Chiedo scusa per il bimbo lasciato a piedi. L'azienda ci aveva dato disposizioni chiare, quel giorno è stato delirante". Lunedì scorso un bambino di 11 anni è stato fatto scendere dalla corriera perché il ticket non era adeguato ai nuovi prezzi x.com