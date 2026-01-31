Bambino fatto scendere dal bus parla l' autista | Chiedo scusa un giorno di grande stress
L'autista del bus si scusa dopo aver fatto scendere un bambino senza biglietto. Dice di essere stato sotto grande stress quel giorno. Il bambino, infatti, ha dovuto tornare a piedi a casa, percorrendo sei chilometri nella neve. La vicenda ha fatto discutere sui social e ora l'autista ammette di aver reagito in modo sbagliato.
Sulla vicenda del bambino fatto scendere dal bus perché sprovvisto del biglietto giusto per viaggiare e che poi è tornato a casa a piedi camminando per sei chilometri nella neve, arrivano le scuse dell'autista. "Erano disposizioni aziendali", si giustifica. "Chiedo scusa, purtroppo era un giorno di forte stress", aggiunge. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Bambino lasciato a piedi dal bus a Belluno, l’autista Salvatore: “Sono mortificato, chiedo scusa”
Questa mattina a Belluno un bambino è stato lasciato a piedi dal bus.
Bambino fatto scendere dal bus: i 6 km a piedi, il biglietto a 10 euro, l’autista sospeso e l’inchie
Un ragazzino di 11 anni di San Vito di Cadore è stato lasciato a piedi dalla scuola.
Argomenti discussi: Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi; Non ci salgo più su quel bus. Non sentivo le gambe, facevo fatica a camminare: parla Riccardo,…; Belluno, 11enne costretto a 6 km a piedi nella neve: aperta inchiesta; Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus, lui cammina per 6 chilometri sotto la neve: È arrivato a casa stremato.
Il bambino fatto scendere dal bus a Belluno avrà un ruolo nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina: la rivincitaFinirà con un lieto fine la vicenda del bambino bellunese di 11 anni costretto a percorrere oltre sei chilometri a piedi, sotto la neve, perché non aveva il nuovo biglietto da ... ilmattino.it
Bambino fatto scendere dal bus, l'autista: «Gli ho detto che quel biglietto non era valido ed è sceso. Ho sbagliato, mi scuserei anche in ginocchio»BELLUNO - «Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia». Salvatore Russotto, 61 ... corriereadriatico.it
C’è una frase che pesa più di tutte, in questa storia. Non è “biglietto non valido”. Non è nemmeno “regolamento aziendale”. È: “non ci ho dormito tutta la notte”. Un bambino di 11 anni fatto scendere da un autobus. Un episodio che ha fatto il giro dei social, d - facebook.com facebook
L'autista del bus: "Chiedo scusa per il bimbo lasciato a piedi. L'azienda ci aveva dato disposizioni chiare, quel giorno è stato delirante". Lunedì scorso un bambino di 11 anni è stato fatto scendere dalla corriera perché il ticket non era adeguato ai nuovi prezzi x.com
