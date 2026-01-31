Bambino fatto scendere dal bus | i 6 km a piedi il biglietto a 10 euro l' autista sospeso e l' inchiesta Dolomitibus | rammarico La vicenda

La Procura di Belluno ha aperto un'indagine dopo che un bambino di 11 anni è stato costretto a camminare più di 6 chilometri sotto la neve, con temperature basse, perché il biglietto del bus gli costava 10 euro. L’autista del bus è stato sospeso, e Dolomitibus ha espresso rammarico per quanto accaduto. La vicenda sta facendo discutere, e le autorità cercano di chiarire cosa sia successo realmente.

La Procura di Belluno ha aperto un?inchiesta sul caso del bambino bellunese di 11 anni, costretto a percorrere oltre 6 chilometri a piedi, sotto la neve, sul far della sera e con temperature. Un ragazzino di 11 anni di San Vito di Cadore è stato lasciato a piedi dalla scuola. Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus. Lui cammina per 6 chilometri sotto la neve. "E' arrivato a casa stremato" Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus perché senza biglietto. Non ci salgo più su quel bus. Non sentiva le gambe, faceva fatica a camminare: parla Riccardo. Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi. Bambino fatto scendere dal bus. La mamma: «Ha camminato 6 km sotto la neve, quando è arrivato a casa era in ipotermia» BELLUNO - Ieri il bambino di 11 anni lasciato a terra dall'autista perché sprovvisto del biglietto olimpico da 10 euro sulla tratta Calalzo-Cortina, è tornato. La nonna del bimbo e avvocata: 'Si tratta di abbandono di minore'. Verifiche interne nell'azienda di trasporto. Belluno, 27 gennaio 2026. Un bambino di 11 anni sarebbe stato fatto scendere dal mezzo e ha dovuto percorrere circa 6 km a piedi, nella neve, con temperature intorno ai -3°C. Il motivo Il biglietto (10€) era solo digitale e non risultava valido/mostrabile al momento. Un bambino di 11 anni, Riccardo, fatto scendere da un bus nel Cadore perché il biglietto non era corretto. Sei km a piedi, al buio, nella neve, sotto zero. Le regole servono. Ma mai prima della tutela di un minore. Buon senso e umanità non sono optional.

