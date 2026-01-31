Bambini di dieci anni girano armati di pistole e le usano con disinvoltura scarsi gli strumenti per intervenire L’allarme da Palermo

Bambini di dieci anni vengono visti di nuovo armati di pistole e usano le armi senza paura. La procuratrice Claudia Caramanna ha detto che ci sono pochi strumenti per intervenire e fermare questa situazione. La preoccupazione cresce tra gli operatori sociali e le forze dell'ordine.

La Procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, ha lanciato un allarme sulla condizione dei giovani nel distretto giudiziario palermitano durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario. La magistrata ha descritto una situazione drammatica che vede minori di dieci-undici anni maneggiare armi da fuoco con disinvoltura. “In estese aree sociali del territorio del distretto giudiziario di Palermo la condizione minorile risulta connotata da una drammatica problematicità“, ha dichiarato Caramanna, come segnala Adnkronos. Le forze dell’ordine e la magistratura dispongono di strumenti limitati per intervenire su fenomeni che generano terrore per le conseguenze potenziali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

