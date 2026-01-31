Bambina bloccata nell’auto per oltre venti minuti intervento rapido dei soccorsi a sostegno della sicurezza stradale

Una bambina di due anni è rimasta incastrata nell’auto per più di venti minuti nel parcheggio dell’ospedale Franchini di Montecchio, in provincia di Reggio Emilia. I soccorsi sono intervenuti subito e sono riusciti a liberarla in sicurezza. La piccola sta bene, ma l’accaduto ha messo in allerta i genitori e le autorità sulla sicurezza delle auto e delle aree di sosta.

Una bambina di due anni è rimasta bloccata per oltre venti minuti all'interno della sua auto nel parcheggio dell'ospedale Franchini di Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, nella mattinata del 30 gennaio 2026. L'incidente è avvenuto dopo che la coppia di genitori, durante una breve sosta per una visita medica di routine, ha dimenticato la chiave all'interno dell'abitacolo proprio nel momento in cui le portiere si sono chiuse automaticamente. Il sistema di chiusura elettronica ha attivato il blocco, intrappolando la piccola in un ambiente chiuso senza possibilità di uscire. Il panico è subito cresciuto: la bambina ha iniziato a piangere e a urlare, spaventata dal silenzio e dall'isolamento, mentre i genitori, impotenti, hanno tentato invano di aprire le porte.

