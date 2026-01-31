Baggio Signori Di Vaio e la tradizione vintage che stavolta non funziona | Immobile lascia Bologna e va in Francia

Immobile lascia Bologna e vola in Francia. La ripartenza dei grandi non si ripete. Dopo le speranze di rinnovamento, il bollettino non è dei migliori: il “bomber” italiano, ormai in declino, lascia il club emiliano per andare all’estero, lasciando alle spalle una tradizione di grandi attaccanti che, questa volta, sembra non trovare più spazio. La piazza si domanda se sia davvero finita un’epoca.

L’esperto bomber campano firma a sorpresa per il Paris FC dopo mesi molto complessi in Emilia. Matrimonio finito in anticipo e rossoblù ora a caccia di un sostituto Proprio così: non è andata come tutti speravano, cioè con l’aria dei portici petroniani che rinvigorisce e rimette a lustro l’antico splendore del “bomber datato” sulla via del tramonto, esattamente come fu per Roberto Baggio, Beppe Signori e Marco Di Vaio, tutti e tre arrivati a fine corsa e rilanciati ai massimi livelli dall’aura magica della città. Anche questo, forse, un malinconico segnale della Bologna che non c’è più. A dire la verità, al di là dei romanticismi, Ciro era poi arrivato al termine di una stagione turca dove aveva giocato e soprattutto segnato.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

A pochi minuti dalla sfida tra Bologna e Juventus, il direttore sportivo dei rossoblù, Marco Di Vaio, ha commentato l'andamento della squadra negli ultimi due anni e mezzo, evidenziando la consapevolezza delle proprie potenzialità.

