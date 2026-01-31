Baciò l’allieva nei bagni della scuola assolto insegnante Per l’avvocato è dimostrato che lui si fosse realmente innamorato

Un insegnante accusato di aver baciato una studentessa nei bagni della scuola è stato assolto in appello dopo una condanna in primo grado. La vicenda aveva suscitato scalpore, ma la corte ha deciso di assolvere l’uomo, sostenendo che fosse dimostrato il suo vero sentimento di innamoramento. L’avvocato del docente ha spiegato che i giudici hanno riconosciuto che l’atto non aveva carattere predatorio e che il suo comportamento era motivato da un sentimento sincero.

In primo grado condannato a 3 anni e 9 mesi. In appello assolto da tutte le accuse. Il fatto contestato: aver baciato una allieva nei bagni della scuola in cui insegnava. L'imputato era un professore di 65 anni di Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Il caso risale al 2019 quando i protagonisti della vicenda avevano rispettivamente 58 anni il docente e 16 la studentessa. Il reato contestato è "atti sessuali con minorenni". L'assoluzione è arrivata per effetto della sentenza della Corte d'appello di Milano dopo 4 ore di camera di consiglio. Si dovranno attendere diverse settimane per conoscere le motivazioni dei giudici.

