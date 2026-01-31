Baccelli gioca d’attacco Assi Viari si rischiano di perdere 170 milioni
Stefano Baccelli analizza i documenti e avverte: “Se il ricorso contro gli assi viari non tiene, il Comune rischia di perdere 170 milioni”. L’ex presidente della Provincia esamina vecchie carte degli anni Ottanta e sottolinea che ci sono errori e punti deboli nella contestazione presentata da Capannori. Per lui, la questione va affrontata con attenzione, perché i possibili danni economici sono considerevoli.
Sulla scrivania sfoglia reperti di ‘archeologia amministrativa’ risalenti agli anni Ottanta. È lì, in quei documenti ufficiali, che per l’ex presidente della Provincia ed ex assessore regionale Stefano Baccelli sono incise nero su bianco tutte le incongruenze e le falle del ricorso contro gli assi viari presentato dal Comune di Capannori. Da qui l’appello in ultima istanza al sindaco Giordano Del Chiaro, per ritirare quelle carte bollate – firmate dall’avvocato Giuseppe Toscano – e a comportarsi "da amministratore e non da comunicatore". Ora che è un semplice cittadino - anche se ha rinnovato, "pagandola pure il doppio", la tessera del Partito democratico – può infatti parlare senza attenersi a quel politicamente corretto indossato in questi anni per far sì che la prima parte dell’opera, già finanziata con 170 milioni di euro, potesse vedere la luce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Assi Viari
Assi Viari, adesso si può partire. Via libera al progetto definitivo del sistema tangenziale di Lucca
È stato approvato il progetto definitivo del sistema tangenziale di Lucca, segnando un passo importante nella sua realizzazione.
L’industria e le carte da decifrare. Dai dazi, all’energia e gli Assi Viari
L’industria toscana si confronta con sfide e opportunità, tra dazi, energia e infrastrutture.
Ultime notizie su Assi Viari
Argomenti discussi: Baccelli gioca d’attacco Assi Viari, si rischiano di perdere 170 milioni.
Assi viari, Baccelli contro la scelta di Capannori: “Ritiri il ricorso al Tar, se si perde il finanziamento sarà colpa di Menesini e Del Chiaro” --> https://www.luccaindiretta.it/politica/2026/01/30/assi-viari-baccelli-contro-la-scelta-di-capannori-ritiri-il-ricorso-al-tar-se-s - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.