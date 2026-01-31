Baccelli gioca d’attacco Assi Viari si rischiano di perdere 170 milioni

Stefano Baccelli analizza i documenti e avverte: “Se il ricorso contro gli assi viari non tiene, il Comune rischia di perdere 170 milioni”. L’ex presidente della Provincia esamina vecchie carte degli anni Ottanta e sottolinea che ci sono errori e punti deboli nella contestazione presentata da Capannori. Per lui, la questione va affrontata con attenzione, perché i possibili danni economici sono considerevoli.

Sulla scrivania sfoglia reperti di 'archeologia amministrativa' risalenti agli anni Ottanta. È lì, in quei documenti ufficiali, che per l'ex presidente della Provincia ed ex assessore regionale Stefano Baccelli sono incise nero su bianco tutte le incongruenze e le falle del ricorso contro gli assi viari presentato dal Comune di Capannori. Da qui l'appello in ultima istanza al sindaco Giordano Del Chiaro, per ritirare quelle carte bollate – firmate dall'avvocato Giuseppe Toscano – e a comportarsi "da amministratore e non da comunicatore". Ora che è un semplice cittadino - anche se ha rinnovato, "pagandola pure il doppio", la tessera del Partito democratico – può infatti parlare senza attenersi a quel politicamente corretto indossato in questi anni per far sì che la prima parte dell'opera, già finanziata con 170 milioni di euro, potesse vedere la luce.

