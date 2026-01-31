Una nuova area sportiva sorgerà in via Modigliani, ad Aversa. Nei prossimi giorni partiranno i lavori per realizzare campetti di basket e uno spazio per il parkour. La zona, attualmente vuota, cambierà volto nel giro di poche settimane, offrendo ai giovani un posto dove divertirsi e fare sport all’aperto.

Un nuovo playground sportivo sorgerà in via Modigliani, ad Aversa, all’interno dell’area standard. I lavori potrebbero prendere il via già dalla prossima settimana. Il Comune di Aversa ha partecipato al progetto “Sport e Illumina”, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, ottenendo un finanziamento di 200mila euro. Il bando è stato pubblicato da Sport e Salute S.p.A. L’iter del progetto è stato seguito dalla consigliera comunale di maggioranza Federica Nicolò e dall’assessore ai lavori pubblici Francesco Sagliocco. Il nuovo playground sarà composto da due campetti: uno dedicato al parkour e uno al basket. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, playground sportivo in via Modigliani: saranno realizzati campetti di basket e parkour

Approfondimenti su Aversa Playground

Il centro sportivo di via Icmesa a Meda si trasforma.

La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo playground in via Vittime di Nassiriya.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Aversa, playground sportivo in via Modigliani: saranno realizzati campetti di basket e parkour

UN BEL BANCO DI PROVA PER LA ESSENCE HOTELS AD AVERSA Otto punti nelle ultime quattro giornate. L’Essence Hotels si prepara alla trasferta di Aversa (domenica, inizio gara ore 16) dopo aver mosso la classifica nelle ultime quattro gare, con la squ facebook