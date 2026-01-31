Aversa playground sportivo in via Modigliani | saranno realizzati campetti di basket e parkour

Una nuova area sportiva sorgerà in via Modigliani, ad Aversa. Nei prossimi giorni partiranno i lavori per realizzare campetti di basket e uno spazio per il parkour. La zona, attualmente vuota, cambierà volto nel giro di poche settimane, offrendo ai giovani un posto dove divertirsi e fare sport all’aperto.

Un nuovo playground sportivo sorgerà in via Modigliani, ad Aversa, all’interno dell’area standard. I lavori potrebbero prendere il via già dalla prossima settimana. Il Comune di Aversa ha partecipato al progetto “Sport e Illumina”, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, ottenendo un finanziamento di 200mila euro. Il bando è stato pubblicato da Sport e Salute S.p.A. L’iter del progetto è stato seguito dalla consigliera comunale di maggioranza Federica Nicolò e dall’assessore ai lavori pubblici Francesco Sagliocco. Il nuovo playground sarà composto da due campetti: uno dedicato al parkour e uno al basket. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Aversa, playground sportivo in via Modigliani: saranno realizzati campetti di basket e parkour

