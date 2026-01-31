Avellino nel segno di Biasci | Questo ambiente esalta le prestazioni

L’Avellino torna a vincere davanti ai propri tifosi e lo fa grazie a un grande Biasci, autore di tre gol. La serata si trasforma in una festa per i supporters, che riempiono lo stadio e si abbracciano dopo la vittoria pesante contro gli avversari. L’attaccante si sente a suo agio in questo ambiente e conferma di essere in forma. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, portando a casa tre punti fondamentali.

Tempo di lettura: 2 minuti È la serata che ogni attaccante sogna. Tre gol, una vittoria pesantissima e l'abbraccio di un intero stadio. Tommaso Biasci si prende la scena e firma il successo dell' Avellino contro il Cesena, regalando ai lupi una prestazione di carattere e qualità. Per l'ex Catanzaro è una serata speciale: la prima tripletta tra i professionisti, un traguardo personale che arriva al termine di una gara intensa, cresciuta con il passare dei minuti e definitivamente indirizzata nella ripresa. "È la mia prima tripletta tra i professionisti – ha raccontato Biasci in conferenza stampa – sono felice, soprattutto per la vittoria.

