Avellino il Comitato Giusto Dire No rilancia la mobilitazione contro la riforma Nordio
Avellino, 31 gennaio 2026 – Questa mattina, al Circolo della Stampa di Avellino, il Comitato "Giusto Dire No" ha organizzato un incontro per riaffermare la propria opposizione al referendum sulla Riforma della Giustizia proposta dal Ministro Carlo Nordio.L'iniziativa, che ha raccolto una.
'Giusto dire No', anche a Firenze nasce il comitato contro la riforma Nordio
A Firenze nasce il Comitato “Giusto dire No” – Toscana, unendo magistrati, avvocati e professori universitari contro la riforma Nordio.
Nasce il Coordinamento Abruzzo del comitato 'Giusto Dire No': "La riforma Nordio è sbagliata per magistratura e cittadini"
È stato costituito il Coordinamento Abruzzo del comitato “Giusto Dire No”, nato per esprimere il proprio dissenso sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Carlo Nordio.
Argomenti discussi: No al Referendum sulla Giustizia: le motivazioni dell’Anm di Avellino; Riforma Nordio, referendum decisivo anche per la magistratura; Referendum sulla separazione delle carriere: Avellino apre il confronto; Referendum, in citta’ e provincia scendono in campo i due fronti: iniziative per il Si e il No.
Il costituzionalista Enrico Grosso, presidente del comitato "Giusto dire No", argomenta in modo chiaro e dettagliato le ragioni del no al referendum sulla giustizia. Da Micromega.net del 30 gennaio 2026 - facebook.com facebook
