Avellino il Comitato Giusto Dire No rilancia la mobilitazione contro la riforma Nordio

Da avellinotoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 31 gennaio 2026 – Questa mattina, al Circolo della Stampa di Avellino, il Comitato "Giusto Dire No" ha organizzato un incontro per riaffermare la propria opposizione al referendum sulla Riforma della Giustizia proposta dal Ministro Carlo Nordio.L'iniziativa, che ha raccolto una.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Avellino Riforma

'Giusto dire No', anche a Firenze nasce il comitato contro la riforma Nordio

A Firenze nasce il Comitato “Giusto dire No” – Toscana, unendo magistrati, avvocati e professori universitari contro la riforma Nordio.

Nasce il Coordinamento Abruzzo del comitato 'Giusto Dire No': "La riforma Nordio è sbagliata per magistratura e cittadini"

È stato costituito il Coordinamento Abruzzo del comitato “Giusto Dire No”, nato per esprimere il proprio dissenso sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Carlo Nordio.

Ultime notizie su Avellino Riforma

Argomenti discussi: No al Referendum sulla Giustizia: le motivazioni dell’Anm di Avellino; Riforma Nordio, referendum decisivo anche per la magistratura; Referendum sulla separazione delle carriere: Avellino apre il confronto; Referendum, in citta’ e provincia scendono in campo i due fronti: iniziative per il Si e il No.

