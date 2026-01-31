Autorità stabiliscono itinerario e restrizioni per manifestazione di gruppo a Torino

Questa mattina, il prefetto di Torino ha annunciato le modalità con cui si svolgerà il corteo di Askatasuna previsto per sabato. Sono state stabilite linee guida precise sull’itinerario e sulle misure di sicurezza da adottare per garantire l’ordine pubblico durante la manifestazione. La città si prepara ad accogliere il gruppo, con le autorità pronte a vigilare attentamente.

Il prefetto di Torino ha definito l’itinerario ufficiale e le misure di sicurezza per il corteo organizzato dal gruppo Askatasuna, in programma per la giornata di sabato prossimo nella città piemontese. L’ordinanza, emessa in base alle competenze previste dalla legge sull’ordine pubblico, stabilisce il percorso preciso del corteo, che partirà da piazza San Carlo e si snoderà lungo via Roma, via Po e via Laghi, con conclusione prevista in piazza Castello. Il divieto di accesso a determinate zone del centro storico è stato imposto per garantire la sicurezza dei cittadini e il regolare svolgimento delle attività commerciali e dei servizi urbani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La manifestazione in solidarietà alla Palestina e alla Global Sumund Flotilla ha attirato circa 15.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

Gli idranti della polizia in azione contro i militanti di ASKATASUNA a TORINO

