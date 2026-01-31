Auto rubata e targa di copertura in piena notte | fermato a Mariano Comense durante i controlli anti-furti

Durante la notte a Mariano Comense, i carabinieri hanno fermato un’auto con una targa di copertura. La vettura, risultata rubata, aveva anche una targa denunciata come smarrita. Il proprietario ha subito capito che si trattava di un tentativo di nascondere il furto e ha chiamato subito le forze dell’ordine.

Un’auto rubata che gira di notte con una targa diversa, risultata addirittura oggetto di denuncia di smarrimento, per provare a passare inosservata ai controlli. È il dettaglio più clamoroso emerso dal servizio straordinario messo in campo nella serata di venerdì 30 gennaio 2026 dai carabinieri.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Auto Rubata Mariano Comense, sorpreso alla guida di un’auto rubata: arrestato 25enne già ai domiciliari Incidente nella notte a Mariano Comense: sei feriti, tra loro un 12enne Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Auto Rubata Argomenti discussi: LATINA | Motorino con telaio contraffatto e targa rubata: denunciato un giovane; Auto sospetta bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola; Uomo denuncia un furto, ma l’auto è rubata: ad Asti scatta la denuncia per ricettazione; Denuncia il furto dello zaino dalla sua auto che risulta rubata. Mariano Comense e Carugo, controlli straordinari dei Carabinieri: denunciato 35enne su auto rubataL’uomo viaggiava con una targa alterata e aveva dosi di stupefacenti; identificati 29 cittadini durante il servizio ... ciaocomo.it Como, erano state rubate sia l’auto che la targa: nei guai 35enne italiano con una bella lista di precedentiNella serata di venerdì 30 gennaio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Cantù hanno effettuato un servizio straordinario di controllo a Mariano Comense, Carugo e nei comuni vicini, finalizzato princ ... comozero.it Sei di Mariano Comense se - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.