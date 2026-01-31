Auto prende fuoco durante la marcia in Fi-Pi-Li

Un’auto ha preso fuoco mentre correva lungo la Fi-Pi-Li nel tardo pomeriggio di ieri, 30 gennaio. L’automobilista si è accorto delle fiamme mentre era in marcia e ha subito acceso le luci di emergenza, fermandosi in corsa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento il veicolo, e la polizia per gestire il traffico. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di spegnimento.

Momenti di paura per un automobilista della Fi-Pi-Li, nel tardo pomeriggio di ieri, 30 gennaio. Passate le ore 18.30, sul tratto in direzione Pisa allo svincolo di Santa Croce sull'Arno, il conducente ha avvertito un forte odore di bruciato mentre era alla guida della sua macchina. Ha fatto in tempo ad accostare e scendere, prima che l'auto prendesse fuoco. Sul posto per estinguere le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i quali hanno poi messo in sicurezza i luoghi. Per le operazioni di rito sono stati presenti anche i tecnici Avr e la Polizia Stradale.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Fi Pi Li Auto

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fi Pi Li Auto

Argomenti discussi: Macchina prende fuoco sull'A22, incolumi i passeggeri; Dormivamo, poi il fumo: famiglia in ospedale per un Galaxy S25 a fuoco; Non si ferma all'alt dei Carabinieri e l'auto prende fuoco: fermato a Potenza; Piangipane, tir prende fuoco durante la marcia: salvo l'autista.

